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Зарубежные эксперты поддержали позицию Игоря Сечина в вопросе о зеленой энергетике

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Иностранные специалисты, принявшие участие в Энергетической панели в рамках Петербургского международного экономического форума, поддержали позицию главного исполнительного директора корпорации «Роснефть» Игоря Сечина по вопросу о переходе к зеленой энергетике.

В своем докладе на форуме Игорь Сечин рассказал о том, что планируемый зеленый энергопереход не обеспечен ресурсами и технологиями, и при этом требует избыточных вложений на протяжении десятилетий с сомнительным результатом.

Участники панели согласились с позицией главы «Роснефти», что зеленая энергетика — это взаимодополняемая энергетика во имя чистого будущего, а не бездумный переход к технологиям с недоказанной эффективностью.

«Доклад Игоря Ивановича Сечина, который мы услышали, ярко показывает, что нефть и газ будут основными источниками энергии на многие десятилетия вперед, — заявил глава SOCAR Ровшан Наджаф. — Поэтому мы должны задумываться о том, как найти способы, которые позволят не снизить использование ископаемых видов топлива, а уменьшать выбросы». Согласившись с тем, что недоинвестирование нефтегазовой отрасли является главным препятствием для разработки технологий по снижению выбросов, Наджаф призвал «объяснять и пояснять, что существует способ добиваться этой цели снижения выбросов за счет развития технологий».

О важности развития взаимодополняемой энергетики и интеграции мультиэнергетического взаимодействия высказался в своем выступлении и председатель Совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации Дай Хоулян. Отметив, что «сотрудничество России и Китая имеет ряд преимуществ и прежде всего такую как взаимодополняемость», Дай Хоулян заявил о необходимости «всячески укреплять и углублять наше сотрудничество и в области нефти и газа, и новых источников энергии». «Доклад Сечина фактически затронул все основные проблемы и энергетической, и экономической сферы», — резюмировал Дай Хоулян.

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