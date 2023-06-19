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Трое детей пострадали в ДТП с квадроциклом в Тюменской области

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Три ребенка получили травмы в результате ДТП с участием квадроцикла в Тюмени. За рулем находилась восьмилетняя девочка.

Инцидент произошел на улице Маяковского 18 июня. По предварительным данным, девочка взяла квадроцикл у родителей без разрешения. Вместе с ней в качестве пассажиров катались восьмилетняя одноклассница и 13-летняя сестра. Об этом пишет портал «Наш город».

Недалеко от дома родителей девочка не справилась с управлением. Квадроцикл слетел с обрыва к реке. Дети получили травмы. Установлено, что восьмилетняя школьница имеет опыт управления квадроциклом, но раньше она водила только под присмотром взрослых, пишет Megatyumen.ru.

10 июня в Новосибирской области квадроцикл опрокинулся на дороге в Мошковском районе. Водитель и пассажир транспортного средства погибли.

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