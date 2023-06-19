Ученица погибла в результате нападения на школу в Бразилии
Бывший ученик совершил вооруженное нападение на школу в бразильском штате Парана. В результате инцидента погибла одна из учащихся, передает 19 июня новостной портал G1.
«Еще один мальчик был ранен в голову», — говорится на сайте.
Пострадавший сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.
Полицейские задержали 21-летнего преступника. Мотивы нападения и все обстоятельства устанавливаются.
Издание Monitor 17 июня сообщило об убийстве 41 ученика во время нападения на школу в Уганде. Боевики атаковали частную школу в городе Мпондве в округе Касесе на западе страны.