Ученица погибла в результате нападения на школу в Бразилии

Бывший ученик совершил вооруженное нападение на школу в бразильском штате Парана. В результате инцидента погибла одна из учащихся, передает 19 июня новостной портал G1.

«Еще один мальчик был ранен в голову», — говорится на сайте.

Пострадавший сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Полицейские задержали 21-летнего преступника. Мотивы нападения и все обстоятельства устанавливаются.

Издание Monitor 17 июня сообщило об убийстве 41 ученика во время нападения на школу в Уганде. Боевики атаковали частную школу в городе Мпондве в округе Касесе на западе страны.