Вторая волна половодья стартует в Якутии

Синоптики спрогнозировали вторую волну паводка на территории Якутии. Уровень воды повысится на участке Табага – Якутск – Кангалассы на реке Лене.

Максимальный уровень воды ожидается с 20 по 22 июня, пишет ИА YakutiaMedia. У гидропоста Покровск вода уже поднялась на 1 м. Кроме того, формируется дождевой паводок на реке Амге, а также на реке Вилюй на участке Нюрба – Вилюйск.

Спад воды наблюдается на реках Яна, Индигирка и Колыма. Кроме того, на участке Витим – Ленск – Олекминск – Саныяхтат наблюдается понижение уровня воды на 30–60 см.

На прошлой неделе жителям трех поселков отключили водоснабжение из-за паводка в Ставропольском крае. Без воды остались 1,6 тыс. человек.