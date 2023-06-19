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Невролог назвала возможные признаки начала развития болезни Альцгеймера

Невролог Аникина рассказала, что депрессия может быть признаком раннего развития болезни Альцгеймера
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Фото: ТАСС/Олег Елков
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Болезнь Альцгеймера часто развивается после 65 лет, но бывают и ранние формы этого заболевания. Об этом кандидат медицинских наук, врач-невролог Марина Аникина рассказала в понедельник, 19 июня.

«Классическая форма Альцгеймера — когда нарушается память, называние предметов и практическая деятельность. То есть пациенту сложно одеться, застегнуть пуговицы, зашнуровать обувь. Чем позже развивается заболевание, тем оно протекает благостнее, с меньшими поведенческими нарушениями», — рассказала врач в беседе с «Абзацем».

Она добавила, что наследуемых форм заболевания меньше 1%. Сейчас есть возможность генетического тестирования. Такой анализ сдают сам пациент и его дети в специальных генетических лабораториях.

У людей старше 65 лет заболевание проявляется в нарушениях памяти и внимания, человек часто переспрашивает и долго подбирает слова, говорит оборванными предложениями. Больные Альцгеймером нередко перекладывают вещи и перестают ухаживать за собой.

По словам Аникиной, у ранних форм этого недуга чаще отмечаются поведенческие проявления. Люди становятся более раздражительными и обидчивыми. Иногда первыми симптомами развивающегося Альцгеймера могут оказаться выраженная тревога и депрессия.

Невролог рекомендовала обратиться к врачу, если больше месяца есть стойкое снижение настроения, мотивации, а также подавленность.

«Даже если это изолированное нарушение настроения, то всё равно его нужно корректировать. Такие состояния вредят мозгу, травмируют его, и он как бы ужимается в своих функциях и перестает полноценно работать. Когда такое состояние затягивается, рано или поздно оно будет иметь негативные последствия», — подчеркнула невролог.

Люди часто при подобных состояниях сначала обращаются к психологам. Грамотный специалист может направить на дополнительное обследование к неврологу.

Аникина рекомендовала в качестве профилактики болезни Альцгеймера дозировать нагрузки. Нельзя постоянно работать в авральном режиме, не отдыхать и не восполнять ресурс. Важно следить за сном, эмоциями, пить воду, полноценно питаться, контролировать давление, а также уровень холестерина и сахара.

Важно следить и за своим гормональным фоном, особенно тем, у кого есть заболевания надпочечников, щитовидной железы или репродуктивной системы.

Цвет надежды: вещества из красной рыбы помогут создать средство от деменции
Как новый препарат сможет предотвращать болезнь Альцгеймера на ранних стадиях

В марте исследователи Калифорнийского университета пришли к выводу, что практикующие длительный послеобеденный сон люди чаще сталкиваются с деменцией и болезнью Альцгеймера. Эксперимент длился 14 лет. В нем участвовали 1,4 тыс. добровольцев. Спустя шесть лет у 24% из них обнаружили признаки развития деменции.

2 марта RT писал, что российские ученые разработали новые химические соединения, способные остановить на ранних стадиях развитие болезни Альцгеймера. Вещество создано на основе уже известного препарата такрина.

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