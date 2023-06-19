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В МИД России заявили о сохранении меморандума с ООН по облегчению экспорта

Грушко: меморандум РФ и ООН продолжит действовать в случае прекращения зерновой сделки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В случае досрочного выхода России из зерновой сделки меморандум РФ и ООН по облегчению экспорта сельхозпродукции с Украины не прекратит действовать. Об этом журналистам 19 июня заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Кроме того, дипломат отметил, что продовольственная сделка состоялась только потому, что участвующие в ней стороны пришли к общей точке зрения, что в условиях рисков глобальной безопасности необходимо найти способы экспорта зерна и удобрений из отдельных портов Украины и РФ.

По словам Грушко, поскольку всего 3% всего зерна пошло в беднейшие страны, то убеждение российской стороны заключается в том, что в любых условиях страны Запада должны двинуться по пути снятия любых ограничений, если они заинтересованы в обеспечении продовольственной безопасности.

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17 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Известиям», комментируя ситуацию с зерновой сделкой, заявил, что у нее нет шансов на продление. Пресс-секретарь президента РФ указал, что Россия неоднократно «проявляла добрую волю и шла на уступки», однако то, что было обещано, так и не было сделано.

За день до этого глава МИДа Сергей Лавров также высказался о бессмысленности продления черноморской инициативы, поскольку, по его словам, в рамках сделки работает только украинская часть и то не в том контексте, который предложил Генеральный секретарь ООН.

Выход Москвы из зерновой сделки допустил президент России Владимир Путин 13 июня. Он отметил, что интересы России не учитываются, а также ничего не предпринято с точки зрения либерализации поставок зерна.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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