Свыше 240 человек пострадали от укусов клещей в Якутии

С начала сезона в Якутии 244 человека пострадали от укусов клещей. Активность вредителей зарегистрирована в 16 районах республики.

Наибольшее количество укусов — 79 случаев — зарегистрировано в Ленском районе. Еще 77 человек пострадали в Алданском районе. 36 случаев зарегистрировано в Нерюнгринском районе, 20 случаев — в Олекминском районе. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia. В Роспотребнадзоре отметили, что шесть случаев являются завозными. 201 пациенту провели серопрофилактику противоклещевым иммуноглобулином.

Акарицидную обработку провели на площади 65,93 га.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае от клещей пострадали около 2,4 тыс. человек. Клещевые инфекции диагностированы у девяти человек.