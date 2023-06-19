Две сильные вспышки на Солнце произошли 19 июня

Две сильные вспышки на Солнце произошли в понедельник, 19 июня. Об этом сообщили в гелиогеофизической службе ФГБУ «Институт прикладной геофизики».

Ведомство сообщило, что первая вспышка была зарегистрирована в 06:37, вторая в обед — 15:14. Вспышки отличались еще и по длительности. Первая зарегистрированная вспышка была продолжительностью 21 минута, а вторая вдвое короче.

В обоих случаях ученые сообщали о частичном нарушении коротковолновой радиосвязи.

Ранее, 17 июня, сообщалось, что в период с 18 по 24 июня Землю накроет затяжная магнитная буря, пик которой придется на 20 июня. Всего в июне ожидается пять магнитных бурь.