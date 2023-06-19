Особый противопожарный режим завершился на территории Иркутска

В Иркутске завершился особый противопожарный режим, который действовал с 29 апреля. За это время в городе зафиксировано 105 правонарушений.

По данным ИА IrkutskMedia, в большинстве случаев горожане разводили костры и использовали открытый огонь, несмотря на запрет. Всего выдано 64 предостережения и составлено 15 протоколов на общую сумму штрафов в размере 80 тыс. рублей.

Власти города при содействии МЧС продолжат проводить профилактические рейды по пожарной безопасности. Коммунальные службы будут следить за бесхозными территориями.

С 14 июня особый противопожарный режим ввели на территории Псковской области. Штраф для нарушителей достигает 20 тыс. рублей.