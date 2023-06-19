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Ядовитая змея укусила пенсионера в Липецкой области

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Пенсионера с укусом змеи госпитализировали в минувшие выходные в Липецкую городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, сообщает GOROD48 в понедельник, 19 июня.

В медучреждение 54-летний житель села Вербилово попал с отравлением ядом животного происхождения. По словам мужчины, встреча с рептилией произошла случайно во время уборки травы.

Пенсионер помогал своим знакомым и, поднимая с земли мешок, он случайно задел гадюку. Встревоженная змея немедленного укусила селянина в руку. Сразу после этого липчанин почувствовал острую боль и услышал шуршание уползающей змеи.

Мужчина сразу же обратился к специалистам. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает, отмечает LipetskMedia.Также в отделении острых отравлений больницы сообщили, что это уже второй случай укуса змеи за весенне-летний период. Так, в мае 70-летний липчанин пострадал во время рыбалки.

Медики напомнили жителям области, что в случае укуса гадюки, необходимо немедленно обратиться к врачу для получения противозмеиной сыворотки. В месте укуса сразу же возникает сильная боль и развивается отек. Помимо этого, у человека появляются признаки схожие с отравлением: слабость, тошнота, головокружение.

В Липецкой области обитают следующие виды змей: обыкновенный уж, водяной уж, степная гадюка, медянка и полоз. Из всех перечисленных видов ядовитой является только гадюка. Она обитает в поймах рек и имеет практически черный, угольный окрас. Длина тела не более метра.

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