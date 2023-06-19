Жительница Колымы отдала мошенникам почти 1,7 млн рублей

В Магаданской области 61-летняя пенсионерка лишилась около 1,7 млн рублей из-за мошенников. Лжеброкеры предложили женщине получить дополнительный заработок.

По словам потерпевшей, преступники связались с ней в одном из мессенджеров от имени крупной финансовой компании. Женщина согласилась выполнять инструкции собеседников, чтобы получить доход. Жительница Ольского района оформила кредиты в трех банках и в течение месяца перечисляла деньги на посторонние банковские счета. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

Когда потерпевшая пыталась вывести деньги, лжеброкеры перестали выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Хабаровском крае мужчина лишился около 1,1 млн рублей из-за мошенников. Злоумышленники убедили потерпевшего оформить кредит и перечислить средства на посторонний счет.