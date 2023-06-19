Власти Праги переименовали улицу советского маршала Конева

Улица Конева в Праге, названная так в 1947 году в честь советского маршала Ивана Конева, по решению мэрии чешской столицы с 1 октября будет носить имя Карела Гартига, который в конце XIX века был первым старостой (главой) населенного пункта Жижков, на территории которого тогда находилась улица. Об этом 19 июня сообщил телеканал Ct24.

Длина улицы Конева около 3,4 км. Около года назад представители мэрии одобрили инициативу местных жителей о переименовании его в Гартига. С 1939 по 1945 год она называлась Брненска, а до этого — Подебрадова.

По информации округа, переименование коснется около 5 тыс. человек, которые должны будут бесплатно сменить удостоверение личности и водительские права в течение полугода после смены адреса. Также изменение названия улицы затронет около 260 организаций и компаний.

Администрация города назначила крайний срок переименования на 1 октября.

В 2022 году пражские власти лишили маршала Советского Союза Ивана Конева статуса почетного гражданина чешской столицы. Инициатором стал мэр Праги Зденек Гржиб.

В апреле 2020 года власти района Прага-6 демонтировали памятник Коневу. В Москве негативно восприняли данный поступок. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона выражает сожаление и рассчитывает на восстановление памятника, а представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что демонтаж монумента наносит удар по собственной национальной истории Чехии.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по данному факту.