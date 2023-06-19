Больше 550 деревьев высадят в благоустроенном сквере в Краснодаре
Изумрудный сквер в Краснодаре благоустроили на 30%. На территории планируют высадить 550 деревьев.
В работах задействованы 50 человек и 15 единиц техники. В сквере формируют новые тротуарные и велосипедные дорожки, а также монтируют систему автополива. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на администрацию города.
Площадь сквера составляет более 44 тыс. кв. м. Помимо деревьев, планируется высадка 24 тыс. многолетних растений и 15 тыс. кустарников. Также будет обустроена спортивная и детская площадки. Для выгула собак откроют отдельную зону.
Ранее в этот день сообщалось о завершении работ по высадке цветов в Хабаровске. На клумбах и цветниках посадили порядка 1 млн растений.