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В России начались продажи компактного седана Suzuki Ciaz
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В России стартовали продажи кроссовера Infiniti QX60

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Фото: Infiniti
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На российский рынок вышел ввезенный по параллельному импорту кроссовер Infiniti QX60, сообщает 19 июня «Газета.Ru». Цена на автомобиль начинается от 6,2 млн рублей.

QX60, выпущенный для североамериканского рынка, оснащен двигателем с рабочим объемом 3,5 л и мощностью 299 л.с. в паре с «автоматом» и полным приводом. Кроме того, российские дилеры предлагают версию двигателя с таким же рабочим объемом, но дефорсированную до 279 л.с.

Из опций кроссовер может предложить покупателю люк, трехзонный климат-контроль, кожаный интерьер, светодиодную оптику, электрическую регулировку сидений и 20-дюймовые литые колесные диски.

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Российские дилеры 19 июня завезли в салоны седаны Suzuki Ciaz, которые могут составить конкуренцию Kia Rio и Hyundai Solaris. Новинка оснащена атмосферным двигателем объемом 1,5 л, который выдает 105 л.с. (138 Нм), в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач.

Suzuki Ciaz, несмотря на японское происхождение бренда, ― модель, предназначенная для стран Юго-Восточной Азии: седан особенно популярен в Китае, Индии, Таиланде и Индонезии.

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