В России стартовали продажи кроссовера Infiniti QX60

На российский рынок вышел ввезенный по параллельному импорту кроссовер Infiniti QX60, сообщает 19 июня «Газета.Ru». Цена на автомобиль начинается от 6,2 млн рублей.

QX60, выпущенный для североамериканского рынка, оснащен двигателем с рабочим объемом 3,5 л и мощностью 299 л.с. в паре с «автоматом» и полным приводом. Кроме того, российские дилеры предлагают версию двигателя с таким же рабочим объемом, но дефорсированную до 279 л.с.

Из опций кроссовер может предложить покупателю люк, трехзонный климат-контроль, кожаный интерьер, светодиодную оптику, электрическую регулировку сидений и 20-дюймовые литые колесные диски.

Российские дилеры 19 июня завезли в салоны седаны Suzuki Ciaz, которые могут составить конкуренцию Kia Rio и Hyundai Solaris. Новинка оснащена атмосферным двигателем объемом 1,5 л, который выдает 105 л.с. (138 Нм), в паре с четырехступенчатой автоматической коробкой передач.

Suzuki Ciaz, несмотря на японское происхождение бренда, ― модель, предназначенная для стран Юго-Восточной Азии: седан особенно популярен в Китае, Индии, Таиланде и Индонезии.