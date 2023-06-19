Почти 13 т золота добыли в Магаданской области в 2023 году
С начала 2023 года недропользователи Магаданской области добыли 12,9 т золота и 218,3 т серебра. Об этом сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на правительство региона.
Лидером по добыче рудного золота — 8,1 т — стал Тенькинский муниципальный округ. Наибольшее количество серебра — 163,5 т — добыли в Омсукчанском округе. Основной объем серебра производят предприятия компании «Полиметалл», это АО «Серебро Магадана» и ООО «Омолонская золоторудная компания». Кроме того, добычей занимается СП ЗАО «Омсукчанская ГГК» и предприятие ООО «Агат».
Кроме того, в регионе добыли почти 2,8 тыс. т свинца и свыше 2,8 тыс. т цинка. Добыча меди составила 229,9 т. Месторождения находятся в Омсукчанском городском округе.
Согласно плановым показателям, до конца 2023 года на Колыме добудут 54 т золота и 650 т серебра.