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Почти 13 т золота добыли в Магаданской области в 2023 году

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С начала 2023 года недропользователи Магаданской области добыли 12,9 т золота и 218,3 т серебра. Об этом сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на правительство региона.

Лидером по добыче рудного золота — 8,1 т — стал Тенькинский муниципальный округ. Наибольшее количество серебра — 163,5 т — добыли в Омсукчанском округе. Основной объем серебра производят предприятия компании «Полиметалл», это АО «Серебро Магадана» и ООО «Омолонская золоторудная компания». Кроме того, добычей занимается СП ЗАО «Омсукчанская ГГК» и предприятие ООО «Агат».

Кроме того, в регионе добыли почти 2,8 тыс. т свинца и свыше 2,8 тыс. т цинка. Добыча меди составила 229,9 т. Месторождения находятся в Омсукчанском городском округе.

Согласно плановым показателям, до конца 2023 года на Колыме добудут 54 т золота и 650 т серебра.

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