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Лондон сохранит санкции против России до выплаты компенсации Киеву

Reuters: Британия продолжит поддерживать санкции против РФ, пока та не выделит Украине деньги
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Фото: Global Look Press/Vuk Valcic
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Британское правительство разработало закон, согласно которому Великобритания может сохранить антироссийские санкции, пока РФ не выплатит компенсацию Украине, сообщает в понедельник, 19 июня, Reuters.

«Потребности Украины в восстановлении огромны», — высказался министр иностранных дел королевства Джеймс Клеверли.

Как заявил дипломат, Британия усиливает подход к санкциям, она готова и дальше вести санкционную политику, пока Россия не выделит Украине деньги.

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Великобритания 19 мая ввела санкции в отношении 86 юридических и физических лиц, которые связаны с РФ. В пресс-релизе правительства отмечалось, что новые ограничения связаны с якобы «кражей украинского зерна», а также нацелены против передовых военных технологий и «оставшихся источников доходов» России. Также ограничительные меры введены в отношении ряда российских банков.

В апреле власти Соединенного Королевства добавили 11 новых позиций в антироссийский санкционный список. Под рестрикции попали, в частности, члены семей нескольких крупных российских бизнесменов.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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