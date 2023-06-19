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В Москве анонсировали первый конкурс краеведческих проектов

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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В Москве открылся прием заявок на первый конкурс краеведческих проектов и практик «Местознание». Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Принять участие в конкурсе могут сотрудники городских музеев, библиотек, выставочных залов, школ искусств и других культурных учреждений. Заявки принимаются до 30 июня.

«Заявки принимаются по восьми номинациям. Среди них — «Экскурсионная деятельность», «Мастер цифровизации», «Мемориальная и реставрационная деятельность». По итогам конкурса будет создана открытая платформа, где разместят лучшие лекции, исследования, экскурсии», — отметила Сергунина.

По ее словам, основное требование к проектам — они должны быть уже реализованы или их запуск должен быть запланирован на 2023 год.

В экспертный совет конкурса вошли, в частности, директор Музея Москвы Анна Трапкова и гендиректор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина. Победителей объявят осенью.

В завершение конкурса в Москве организуют фестиваль «Местознание», где представят работы лауреатов.

Проект призван помочь местным жителям и туристам познакомиться с малоизвестными достопримечательностями города. Среди них — древнее Дьяково городище на территории музея-заповедника «Коломенское», а также музей-усадьба Льва Толстого в Хамовниках, где писатель работал, в частности, над романом «Воскресение».

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