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Экономист сделал прогноз о будущем курсе рубля

Экономист Григорьев допустил рост доллара до 86 рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Рублю не дает укрепиться совокупность ряда факторов. Такое мнение кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев высказал в понедельник, 19 июня. Также он описал будущее курса национальной валюты по отношению к доллару.

«Прогноз следующий: либо доллар более-менее зафиксируется на текущих значениях, при этом может двигаться в пределах рубля туда-сюда, либо будет все-таки расти, но нерадикально — в пределах пары рублей, может, будет 86, при этом сохранит большую волатильность», — сказал эксперт в беседе с Lenta.Ru.

На ослабление курса рубля влияют цены на нефть, которые падают. В начале июня Саудовская Аравия объявила о добровольном сокращении добычи еще на миллион баррелей в сутки, ожидая, что такой объем стабилизирует рынок, но партнеры по ОПЕК+ не поддержали эту инициативу. Поэтому стоимость нефти продолжила снижаться — сорт Brent упал ниже $72 за баррель.

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В свою очередь, эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин сообщил РИАМО, что рубль остановил падание в начале недели в ожидании приближения налогового периода, но пока данная тенденция имеет неустойчивый характер.

16 июня партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям», что текущий курс рубля можно назвать относительно благоприятным в первую очередь для экспортеров, получающих валютную выручку и несущих затраты в России, особенно для тех, кто всё еще не отрезан от западных рынков санкциями.

При этом эксперт считает, что текущий уровень в 84 рубля за доллар сложно охарактеризовать как «комфортный», уровень волатильности валютного курса значительный.

Днем ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил журналистам, что курс в диапазоне 80–90 рублей за доллар — оптимальный для российской экономики.

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