Месси получит около $25 млн за рекламу туризма в Саудовской Аравии
Футболист сборной Аргентины Лионель Месси заработает порядка $25 млн за рекламу туризма в Саудовской Аравии в своих соцсетях, написала 18 июня газета The New York Times.
Контракт с 35-летним аргентинцем рассчитан на три года. По условиям договора, Месси должен будет принять участие в коммерческой активности, выкладывая посты о Саудовской Аравии, отмечая их определенным хэштегом и проводя оплачиваемые отпуска с семьей в стране.
«Документ также содержит условие, важное для официальных лиц Саудовской Аравии: Месси не может говорить ничего, что могло бы «запятнать» Саудовскую Аравию», — сообщила NYT.
8 июня стало известно о том, что Месси подписал трехлетний контракт с американским клубом «Интер Майами» и сможет покинуть его лишь после окончания первых двух сезонов. Если же игрок и клуб захотят продлить действие контракта до 2026 года, они должны будут договориться о продолжении сотрудничества.