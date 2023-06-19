Психиатр заявил о неэффективности химической кастрации педофилов

Химическая кастрация не является эффективным методом борьбы с педофилией, заявил 19 июня в разговоре с «Известиями» врач-психиатр, психотерапевт Института имени Сербского, детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук Лев Перегожин.

«Это неэффективно, это знает весь мир, по этому поводу существует огромное количество научных работ. Потому что аномальные проявления сексуальности никак не коррелируют с уровнем половых гормонов. Это психическое расстройство, а половые гормоны тут ни при чем», — объяснил Перегожин.

Ранее в этот день сообщалось, что министерство здравоохранения Белоруссии разработало и утвердило протокол, предусматривающий принудительное лечение педофилов наряду с наказанием за преступление. В частности, он предусматривает применение химической кастрации.

В России вместе с тем в 2022 году был принят закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным. Максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы распространят на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. До этого ограничение предусматривало наказание за совершение подобного преступления в отношении лиц до 14 лет.