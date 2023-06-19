Мишустин заявил о продлении мер поддержки экспорта до 2030 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство продлит меры поддержки экспорта до 2030 года. Об этом он сказал на оперативном совещании со своими заместителями в понедельник, 19 июня.

«Что касается экспорта, то по поручению президента [РФ Владимира Путина] продлим до 2030 года действующие инструменты поддержки и разработаем решения по страхованию поставок на внешние рынки», — сказал глава правительства.

Мишустин указал на важность снижения излишней нагрузки на предпринимателей. По его словам, плановые и внеплановые проверки должны прекратиться, проводить их необходимо, в случае если деятельность компании связана с высокими рисками причинения вреда гражданам и окружающей среде.

«Заменим их профилактическими мерами. И закрепим в законодательстве норму о том, что проверки проводятся только профильными ведомствами», — добавил премьер-министр.

Ранее, 16 июня, президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), также заявил, что если бизнес не несет в себе рисков причинения вреда гражданам и окружающей среде, то его вообще не нужно подвергать проверкам.

26 мая президент РФ во время общения с членами форума «Деловая Россия» отметил, что процесс снижения административной нагрузки «вечный и он никогда не останавливается». Двигаясь в этом направлении, Путин считает важным опираться на мнение предпринимателей и действовать в их интересах.

До этого, 2 мая, глава государства поручил представить идеи для снижения давления на бизнес РФ. С этим он обратился к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП). Изменения будут внесены в уголовное законодательство.

17 марта Мишустин сказал, что в ближайшие восемь лет плановые проверки бизнеса затронут лишь объекты высокого и чрезвычайно высокого риска. Это решение является частью реформы контрольно-надзорной деятельности и позволит сохранить тенденцию на улучшение делового климата в стране, добавил он.