Специалисты не подтвердили птичий грипп у погибших под Вологдой птиц
Птицы под Вологдой погибли не от птичьего гриппа. Это подтвердили результаты исследования проб, взятых у погибших птиц, сообщили ИА FlashNord региональном управлении ветеринарии.
Агентство напоминает, что о массовой гибели птиц сообщили жители поселка Грибково в соцсетях. На территории населенного пункта были найдены тушки грачей, ворон и галок.
На место выехали специалисты и отобрали пробы. Погибших утилизировали.
У мертвых пернатых не обнаружили высокопатогенного гриппа птиц. Причины гибели неизвестны. Эксперты не исключают, что к этому могло привести использование нового препарата для дератизации на местной птицефабрике.
Проверка по факту массовой гибели чаек проводится в Рязанской области. Трупы птиц были обнаружены в прибрежных зонах реки Оки.