Косметолог рассказала о последствиях применения контрафактных препаратов

Официальный уход из России представителей крупных западных косметологических компаний привел к тому, что российский рынок наводнила контрафактная продукция, использование которой может иметь опасные последствия. Об этом рассказала в понедельник, 19 июня, врач-косметолог, руководитель Центра лечения осложнений на базе Клиники профессора Юцковской Алла Королева.

«У недобросовестных игроков появился соблазн приобретения продукции на сером рынке. В условиях снижения контроля они также начинают ввозить продукты неизвестного качества и неизвестного производства — продукцию, близкую или фактически являющуюся контрафактом», — сказала эксперт «Газете.Ru».

Она отметила, что при использовании неизвестных препаратов возможны осложнения не только эстетического характера в виде асимметрии и неровностей, но и куда более серьезные последствия — отторжение филлера, гранулематозные реакции, нагноение и абсцессы.

«В последнее время в наш центр всё чаще обращаются пациентки, столкнувшиеся последствиями применения контрафактных препаратов. Эти случаи тяжелы в плане решения, так как последствия в ряде случаев могут быть необратимыми», — предупредила косметолог.

При этом ответственность за последствия применения несертифицированной продукции лежит не только на косметологе, но и на пациенте, подчеркнула Королева, так как «неграмотность или незнание» являются плохими аргументами. Также она призвала не доверять заявлениям о том, что контрафактный товар такой же безопасный, как и оригинальный.

«Важно помнить, что для того чтобы получить разрешение на применение препарата должны пройти не месяцы, а годы клинических испытаний, подтверждающие безопасность и эффективность продукта», — указала эксперт.

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