В Пскове школьники закидали прохожего яблоками

В Пскове неизвестные дети младшего школьного возраста закидали прохожего яблоками на улице Леона Поземского, сообщил пострадавший мужчина в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня какие-то ребята в возрасте 9–11 лет при помощи палок кидались в нас зелеными яблоками (попали в шею). На просьбы прекратить это делать никак не реагировали. И не надо писать: «Вспомните себя в детстве». Это ненормально!» — рассказал подписчик, его слова приводит Псковская лента новостей.

Он также попросил родителей объяснить своим детям, что приставать к другим людям ненормально, отмечает Псковское агентство информации.

Ранее в июне сообщалось, что в Дагестане таксист напал с ножом на школьника, который сделал ему замечание за нецензурную брань. Сам подросток в момент инцидента он с мамой и братом ехал к морю на такси.