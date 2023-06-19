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НАТО выступило против заморозки конфликта на Украине

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что блок выступает против заморозки конфликта на Украине
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Фото: Global Look Press/Chris Emil JanÃŸEn
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НАТО выступает против заморозки конфликта на Украине и заключений соглашений на российских условиях. Об этом 19 июня заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции во время визита в Германию.

«Мы все хотим завершения, но справедливый мир не может включать заморозку конфликта и соглашение, продиктованное Россией», — сказал он

Заявление Столтенберга прозвучало после завершения в Москве переговоров российского лидера Владимира Путина с представителями африканских стран. Они предложили урегулирование украинского конфликта на основании, в том числе идеи прекращения боевых действий, уточняет «Газета.Ru».

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Африканские лидеры 17 июня посетили Санкт-Петербург для переговоров с Путиным. Глава государства отметил, что Москва уважает позицию Африки, которая касается мирного урегулирования конфликтов и установления более справедливого миропорядка. Днем ранее они посетили Киев.

До этого, 14 июня, посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука рассказал «Известиям», что действующий конфликт влияет на стабильность не только Европы, но и Африки.

В начале июня Столтенберг отметил, что военный блок на июльском саммите в Вильнюсе активизирует помощь Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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