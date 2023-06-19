17 июня подвели итоги работы ПМЭФ-2023

Петербургский международный экономический форум, проходивший 14–17 июня в культурной столице России, завершил свою работу.

Основное внимание на Форуме было уделено развитию деловых связей и расширению контактов с торговыми партнерами из стран СНГ, арабского мира, Индии, Китая, ЕАЭС – АСЕАН, Латинской Америки, которые позволяют России демонстрировать экономическую стабильность под давлением колоссальных санкций. Участники ПМЭФ-2023 приступили к формированию нового пространства доверия, основанного на принципах равноправного торгового партнерства.

Форум ясно показал, что сформировался новый блок из стремящихся к суверенитету стран, готовых наводить мосты взаимопонимания и сотрудничества по всему миру. Главным ожиданием от ПМЭФ-2023 стало обозначение вектора международных, государственных, экономических и социальных задач на перспективу.

Как отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, «За 26 лет своего существования Петербургский международный экономический форум оформился в полноценный институт национального развития. Показатели участия и интерес к Форуму вышли на доковидный уровень. Это говорит о том, что международная деловая активность восстанавливается. За четыре дня в мероприятиях ПМЭФ в реальном и виртуальном форматах приняли участие более 17 тыс. участников из 130 стран мира».

Почетный статус страны-гостя в этом году принадлежал Объединенным Арабским Эмиратам, чью делегацию возглавил президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

В Санкт-Петербург приехали также президент Алжирской Народной Демократической Республики, президент Республики Армения, президент Южной Осетии, премьер-министр Республики Куба, более 150 высокопоставленных официальных лиц — руководители международных организаций и объединений, иностранные министры, главы дипломатических представительств.

Наиболее многочисленными стали делегации ОАЭ, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана, Кубы и США. В работе Форума приняли участие более 6 тыс. представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 3 тыс. компаний из 75 стран и территорий.

Мероприятия Форума освещали почти 4 тыс. представителей СМИ из России и зарубежных стран.

На площадке Форума было подписано более 900 соглашений на общую сумму 3 трлн 860 млрд рублей (включая 43 соглашения с представителями иностранных компаний, в том числе два — с Италией и Испанией. Учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной). В тройку лидеров среди субъектов России по сумме заключенных соглашений вошли Ленинградская область (30 соглашений на сумму более 900 млрд рублей), Санкт-Петербург (более 50 соглашений на сумму 414 млрд рублей) и Краснодарский край (24 соглашения на сумму 331 млрд рублей). Наибольшее количество соглашений подписано в сфере промышленности и строительства (206), социально-экономического развития регионов (185) и международного и межрегионального сотрудничества (85).

Главное событие Форума — пленарное заседание — по традиции состоялось с участием президента Российской Федерации Владимира Путина.

Глава Российского государства уделил внимание вопросам экономики, специальной военной операции и агрессивным действиям Запада.

Владимир Путин констатировал: «Неоколониальная международная система прекратила существование, а многополярный мировой порядок, напротив, укрепляется». Он отметил заметный прогресс в использовании национальных валют во внешней торговле. «Сегодня около 90 процентов расчетов со странами Евразийского экономического союза у нас идут в рублях, более 80% расчетов с Китаем — в рублях и юанях. Активно развиваем торговлю в национальных валютах и с другими государствами. В приоритете — ближайшие соседи, а также страны БРИКС и ШОС», — подчеркнул президент России.

Владимир Путин подтвердил курс на открытость экономики: «Несмотря на все трудности прошлого года, мы не свернули на путь самоизоляции. Наоборот, расширили контакты с надежными, ответственными партнерами в странах и регионах, которые сегодня выступают локомотивами, драйверами мировой экономики».

В пленарном заседании Форума также принял участие президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун, который в своем приветствии заявил, что мир столкнулся с новой необъявленной экономической войной, и призвал «не политизировать экономику». Президент Алжира поделился своим видением роли России в мире и на Африканском континенте.

В соответствии с главной темой Форума — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений» — вектор дискуссий был направлен на объединительную повестку дня.

Многочисленные обсуждения прошли в рамках пяти тематических блоков: «Мировая экономика в эпоху глобального перелома», «Российская экономика: от адаптации к росту», «Выстраивая технологический суверенитет», «Народосбережение и качество жизни — основной приоритет», «Рынок труда: ответ на новые вызовы».

Эксперты констатировали, что новый мировой порядок и новая мировая экономика открывают для России новые стратегические возможности делового партнерства, а не конкуренции.

«Россия выступила центром формирования нового мирового порядка, образовав его с партнерами по ШОС, БРИКС, ЕАЭС. Развивается партнерство со странами АСЕАН. В БРИКС высказывают желание вступить 30 новых стран, в ШОС партнерами по факту хотят стать столько же. Постоянно растет число стран — наблюдателей ЕАЭС. Африканские государства серьезно заинтересованы в сотрудничестве. Расширяется взаимодействие с арабскими странами», — подчеркнул на итоговой пресс-конференции ПМЭФ-2023 советник Президента России Антон Кобяков.

Президент американской торговой палаты в России Роберт Эйджи отметил, что в нашей стране остались дружественные американские компании, причем 35% из них заявили о расширении деятельности.

На Форуме в рамках деловой программы, на отраслевых и тематических площадках состоялось свыше 200 мероприятий. В течение четырех дней более 1,5 тыс. модераторов, экспертов и докладчиков, в том числе иностранных спикеров, выступили по вопросам социально-экономического развития, экологии, здравоохранения, транспорта, культуры и туризма, образования и науки.