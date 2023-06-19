«Вкусно — и точка» с 26 июня повысит цены в кафе в среднем на 6%
Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» с 26 июня повысит цены в кафе в среднем на 6%. Об этом 19 июня сообщили представители сети.
Рост цен не коснется напитков. Цены на все остальные блюда ресторанов вырастут из-за увеличения себестоимости продукции.
«В то же время во «Вкусно — и точка» сохранятся более низкие цены, чем у конкурентов», — подчеркнули в пресс-службе компании.
Как рассказали там ТАСС, специалисты разрабатывают различные акции и специальные предложения в приложении. В их рамках можно выгодно приобретать продукцию.
С 12 июня 2022 года сеть ресторанов, ранее принадлежавшая компании McDonald's, возобновили работу после простоя под названием «Вкусно — и точка». Через несколько месяцев сеть предприятий быстрого питания повысила цены на несколько позиций в категории «бургеры».
О приостановке работы в России McDonald's объявил 14 марта 2022 года. Тогда причиной такого решения назвали «операционные, технические и логистические сложности». Позже, 19 мая, компания объявила, что передаст бизнес сибирскому партнеру Александру Говору. Бизнесмен работает с сетью ресторанов почти 10 лет.