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Пенсионер отдал мошенникам больше 1 млн рублей в Хабаровском крае

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Житель Комсомольска—на-Амуре лишился около 1,1 млн рублей из-за дистанционного мошенничества. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

По словам 60-летнего горожанина, ему поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником финансовой организации. Он убедил мужчину, что от его имени кто-то якобы оформил кредит. Комсомольчанин согласился оформить собственный кредит и перевести средства на продиктованный счет. Пенсионер был уверен, что так он защитится от несанкционированной операции, пишет ИА AmurMedia.

Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Жителям региона напоминают, что не следует осуществлять какие-либо финансовые операции под диктовку незнакомцев по телефону. Сотрудники банков не звонят с подобными рекомендациями.

В Самаре женщина 1981 года рождения согласилась на предложение дополнительного заработка и лишилась 23 млн рублей. Потерпевшая была уверена, что играет на бирже, и перечисляла денежные средства на посторонние счета.

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