В Белоруссии утвердили протокол по применению химической кастрации педофилов

Министерством здравоохранения Белоруссии разработан и утвержден протокол, предусматривающий принудительное лечение педофилов наряду с наказанием за преступление. Об этом сообщила генеральная прокуратура республики 19 июня.

В сообщении в Telegram-канале ведомства уточняется, что клинический протокол содержит алгоритм лечения педофилии, в том числе применение химической кастрации.

Также МВД Белоруссии был утвержден план действий по защите детей от сексуального насилия и эксплуатации. Разработан и одобрен механизм реабилитации жертв сексуального насилия.

Кроме того, в генпрокуратуре республики отметили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал инициативы ведомства о проработке вопросов, касающихся установления административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри.

В России вместе с тем в 2022 году был принят закон о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным. Максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы распространят на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. До этого ограничение предусматривало наказание за совершение подобного преступления в отношении лиц до 14 лет.