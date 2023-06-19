Рецидивист из Североморска сел на семь месяцев за кражу водки
Неоднократно судимого жителя Североморска (Мурманская область) приговорили к семи месяцам исправительной колонии строгого режима за кражу бутылки водки, сообщает пресс-служба районного суда в понедельник, 19 июня.
Грабеж был совершен 29 октября 2022 года. Мужчина пытался вынести из магазина одну бутылку водки 0,5 л за 224 рубля, однако его заметила продавец-кассир. Женщина потребовала вернуть похищенное, но злоумышленник проигнорировал ее и скрылся.
На суде мужчина полностью признал вину. Приговор уже вступил в законную силу, отмечает ИА «Би-порт».
Ранее в июне сообщалось, что рецидивист из Твери обокрал автомат по продаже воды. Он повредил купюроприемник у торгового оборудования и забрал дневную выручку от продажи.