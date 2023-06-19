Мировой авторынок в мае вырос на 19%

Мировой рынок автомобилей в минувшем мае составил 7 371 000 легковых и легких коммерческих авто, что на 18,7% больше, чем весной 2022 года. Об этом 19 июня, в понедельник, сообщают аналитики компании LMC Automotive.

Всего за первые пять месяцев 2023 года в мире продали 34 762 000 автомобилей. Это на 10,5% больше, чем за то же время в 2022 году. По итогам мая лидирующим рынком стал Китай ― 2 330 000 машин (прирост 25,8%). Также повышенный рост отмечен в Америке: там в мае было продано на 23,5% автомобилей больше, чем в 2022-м, ― 1 370 000 машин.

Несколько менее быстрый темп роста продемонстрировали западноевропейские страны, где в мае продали 1 334 000 автомобилей (прирост на 17,2%), в то время как в Восточной Европе прирост составил 44,9% ― 320 400 автомобилей.

16 июня аналитики сообщили, что в минувшем мае в России продали 1455 новых автобусов, что на 78% больше по сравнению с маем 2022 года. Лидером продаж стал российский производитель ПАЗ ― 482 проданных автобуса за месяц. На втором и третьем местах расположились ЛиАЗ (231 автобус) и НЕФАЗ (174 автобуса). Кроме того, в пятерку самых популярных производителей автобусов вошли МАЗ (159 автобусов) и Yutong (151 автобус).

Наибольшим спросом пользовались в мае такие модели автобусов, как ПАЗ-3204 (241 автобус), НЕФАЗ-5299 (174 автомобиля), ЛиАЗ-4292 (156 автобусов). Также в топ-5 вошел ПАЗ-3205 (134 автобуса) и МАЗ-206 (123 автобуса).