Около 1 млн цветов высадили в Хабаровске

Работы по высадке цветов завершились в Хабаровске. Город украсило порядка 1 млн растений.

По данным ИА AmurMedia, цветники появились во всех районах Хабаровска. Сотрудники «Горзеленстроя» устанавливали вертикальные конструкции с петуньями, а также высаживали на клумбы бархатцы, лаванду, декоративный подсолнечник и львиный зев. Цветы появились в скверах, парках, на улицах и площадях.

Специалисты отслеживают состояние насаждений в ежедневном режиме. По необходимости будет проводиться поливка, прополка и подкормка растений.

«Мы уверены, что обилие цветов на клумбах краевого центра поднимают настроение жителям Хабаровска. Для нас подобное количество цветов в городе мы высадили впервые. Это сделано, чтобы наш любимый город в свой юбилейный год блистал во всей красе», — цитирует мэра Хабаровска Сергея Кравчука Transsibinfo.com.

Помимо цветов, в Хабаровске высадили 1,5 тыс. деревьев и 1,8 тыс. кустарников.