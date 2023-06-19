Глэмпинг в историческом месте под Воронежем продают за 25 млн рублей
В Воронежской области выставили на продажу строящийся глэмпинг «Русанов сад». Первоначальная цена — 25 млн рублей. В объявлении сказано, что в октябре цена вырастет до 30 млн рублей, когда будут полностью завершены все ремонтные и строительные работы.
А «Абирег» поясняет, что «Русанов сад» расположен в историческом месте «Липовая аллея помещика Русанова». Он располагается на двух участках общей площадью 5 га. в этом месте в XIX веке было поместье Гавриила Русанова, друга Льва Толстого.
На территории комплекса уже построены один трехкомнатный и 10 однокомнатных домов, есть баня, пруд и небольшой птичий парк. Есть на территории парка и 100-летняя липовая аллея, высаженная в форме креста.
Агентство пишет, что проект поддерживает региональный департамент культуры и администрация Сомовского сельского поселения Рамонского района.
Ранее, 16 июня, сообщалось, что в Воронежской области ищут подрядчика, который займется проектированием Дома анимации. Начальная стоимость контракта составляет 12,8 млн рублей.