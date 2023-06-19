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В США заявили об обмане Киева союзниками в поставках вооружения

NYT: Киев заплатил союзникам $800 млн за оружие, однако они так и не выполнили свои обязательства
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Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Marco Gomez
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Киевские власти заплатили $800 млн поставщикам оружия из Европы и США, однако те так и не выполнили контрактные обязательства либо выполнили их частично. Об этом пишет 19 июня газета The New York Times.

По данным журналистов, широко разрекламированная военная помощь Украине на деле представляет собою ветхую технику, которая годна только для того, чтобы разобрать ее на запчасти.

Издание подсчитало, что по данным на прошлую неделю только Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь стоимостью около $40 млрд. Помощь европейских стран, в свою очередь, исчисляется десятками миллиардов долларов.

«Многие поставки западных союзников включали в себя современное вооружение, и оно доказало свою высокую эффективность. Однако в других случаях союзники предоставили вооружение со складов, которое в лучшем случае нуждалось в капитальном ремонте», — сообщает газета.

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Ранее 19 июня издание Defense News сообщило, что власти Евросоюза планируют обязать производителей взрывчатых веществ в приоритетном порядке направлять свою продукцию компаниям, производящим боеприпасы для Украины. Отмечалось, что это «временная чрезвычайная мера», которая в настоящее время проходит через процесс одобрения ЕС.

До этого, 2 июня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам альянса следует нарастить производство оружия на фоне истощения запасов вооружений из-за поставок Киеву.

16 июня министр обороны Бельгии Людивин Дедондер сообщила, что ведомство одобрило передачу Украине гусеничных бронетранспортеров (БТР) М-113 для перемещения личного состава на сумму до €11 млн. Речь идет о бронемашинах, которые были сняты с вооружения бельгийской армии более десяти лет назад.

В тот же день президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном форуме подчеркнул, что к этому моменту российские военные уничтожили около 30% поставленной Украине Западом бронированной техники.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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