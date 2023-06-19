Корреспондент «Известий» показал процесс вакцинации от холеры в районе ГЭС

Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал 19 июня, как происходит вакцинация от холеры в Новой Каховке Херсонской области после затопления из-за теракта на Каховской ГЭС.

«После всех гуляний по подтопленным районам, обязательно следует сделать прививку. Наша съемочная бригада тоже решила сделать: все-таки безопасность превыше всего», — отметил Тимашев.

На вопрос корреспондента, действительно ли есть факты заражения холерой в районе Новой Каховки, старший мобильной бригады больничного комплекса «Сокол» Юрий Андреевский ответил, что официальных подтверждений нет.

«Вода питьевая исследуется, по официальным данным, она в пределах нормы», — сказал он.

11 июня сообщалось, что Роспотребнадзор продолжает мониторинг состояния окружающей среды в Херсонской области после затопления из-за теракта на Каховской ГЭС. В ведомстве уточнили, что осуществляется вакцинация населения от инфекционных заболеваний и ведется регулярный отбор проб воды в поселениях Херсонской области, морской воды в Крыму и воды в Северо-Крымском канале на предмет отклонения от нормативных показателей. Анализ показал, что питьевая вода соответствует нормативным показателям.

Ранее, 8 июня, сообщалось, что Роспотребнадзор организовал мониторинг санэпидситуации с отбором проб воды и объектов окружающей среды в Херсонской области. Отмечалось, что пробы питьевой воды будут отбираться ежедневно.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 9 июня сформировал правительственную комиссию по устранению последствий наводнения после теракта на Каховской ГЭС. Ее возглавил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.