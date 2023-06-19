Блинкен заявил о приветствии США участия КНР в урегулировании на Украине

Вашингтон приветствовал бы конструктивную роль Китая в урегулировании конфликта на Украине. Об этом в понедельник, 19 июня, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и переговоров с другими официальными лицами.

Накануне Блинкен прибыл с визитом в Пекин. Он стал первым за пять лет высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай на фоне «холодных двусторонних связей».

«В ходе встреч мы активно обсуждали региональные и глобальные вызовы, в том числе [конфликт] на Украине. Я повторил, что мы приветствуем, если Китай сыграет конструктивную роль вместе с другими странами в достижении справедливого мира на основе принципов Устава ООН», — сказал он.

Ранее, в середине мая, спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями заявил, что Пекин готов содействовать международному сообществу в формировании общей позиции по урегулированию украинского кризиса, а также приложить собственные усилия для скорейшего восстановления мира.

Кроме того, в КНР поддержали усилия Африки помочь мирному решению конфликта.

Китай в конце февраля представил свой план по урегулированию конфликта на Украине. В нем Пекин призвал все стороны прекратить боевые действия, отказаться от менталитета холодной войны и начать мирные переговоры, заявив о готовности дать площадку для встречи. Также в КНР выступили против атак на атомные электростанции и ядерные объекты и повторили тезис о том, что ядерные войны не должны вестись.

Китайская инициатива уже обсуждалась на неформальных переговорах президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина в Кремле. Российский лидер подчеркнул, что Россия всегда открыта для переговорного процесса.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский назвал предложения КНР по урегулированию украинского кризиса «не планом действий, а размышлениями на эту тему». При этом он отметил, что некоторые предложения Пекина сходятся с украинской позицией, и назвал положительным тот факт, что Китай начал обсуждение украинского конфликта.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.