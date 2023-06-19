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Аналитик оценил решение Bank of China ограничить переводы в юанях для банков РФ

Аналитик Левченко: ограничения Bank of China не коснется значимого объема средств
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Прекращение Bank of China приема от российских банков платежей на перевод юаней в адрес банков Евросоюза, Швейцарии, Великобритании, США не коснется значимого объема средств, считает финансовый аналитик Владимир Левченко. Об этом он рассказал «Известиям» 19 июня.

«Я не думаю, что это касается значимого объема средств, потому что в конечном итоге, как мы знаем, все юани находятся в Народном банке Китая. Все эти счета, которые могут быть в юанях в зарубежных банках, — это исключительно корреспондентские счета», — сказал он.

Эксперт отметил, что за пределами Китая и в случаях, когда платежи не связаны с взаиморасчетами именно внутри КНР, юань используется в очень незначительных количествах.

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О том, что Bank of China (Russia) устанавливает соответствующие ограничения для клиентов российских банков, сообщалось ранее в этот день. Об этом рассказали в том числе в Акибанке и банке «Юникредит».

Руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов в беседе с РБК выразил мнение, что такое решение кредитной организации связано с риском вторичных санкций или иными ограничениями в отношении китайских банков, которым могут пригрозить закрытием их собственных корсчетов в американских и европейских банках.

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