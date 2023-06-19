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Режиссера Александра Сокурова выписали из больницы после операции на сердце

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Кинорежиссера Александр Сокуров выписан из больницы после операции. Об этом 19 июня сообщил источник в его окружении.

«Александр Николаевич чувствует себя хорошо. Сегодня выписали», — передает ТАСС слова своего собеседника.

Сокурову провели плановую операцию на сердце.

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Режиссера госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга 14 июня. Некоторые СМИ писали, что он находится в реанимации из-за проблем с сердцем. В этот же день Сокуров рассказал «Известиям» о своем состоянии, заявив, что чувствует себя «терпимо».

Александр Сокуров — советский и российский кинорежиссер и сценарист, народный артист РФ. Более всего известны его фильмы «Фауст», «Русский ковчег», «Ампир», «Дни затмения». В 1995 году по решению Европейской киноакадемии имя Александра Сокурова включено в число ста лучших режиссеров мирового кино. Летом 2022 года Сокуров представил на международном кинофестивале в Локарно свой фильм «Сказка».

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