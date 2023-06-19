Нелегальный лук из Казахстана не пустили в Саратовскую область
Грузовик с 20 т репчатого лука без маркировки не пустили в Саратовскую область, сообщает региональное управление Россельхознадзора в понедельник, 19 июня.
Машину из Казахстана с подкарантинной продукцией остановили тремя днями ранее на фитосанитарном контрольном посту в Озинках, пишет ИА «Взгляд-инфо». Инспекторы совместно с сотрудниками погрануправления ФСБ по Самарской и Саратовской области обнаружили, что лук нарушал требования Евразийской экономической комиссии.
Так, на упаковке овоща не было информации о наименовании продукции, стране происхождения и экспортере. По итогам проверки перевозчику груза, допустившему нарушение, выдано предписание о возврате продукции.
Ранее в июне нелегальные перевозки кормов и рыбных консервов пресекли в Оренбуржье. Весь товар вернули в место отправления.