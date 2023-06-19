Четверо пропавших в горах Карачаево-Черкесии туристов найдены живыми
Туристы, которые пропали в горах Карачаево-Черкесии, найдены. Эту информацию 19 июня «Известиям» подтвердили в МЧС России.
Как уточнили в ведомстве, двое смогли спуститься самостоятельно и сообщили, что оставшиеся два туриста остались на высоте с различными травмами. Группа дошла практически до конца своего маршрута. Закончить восхождение планировалось 21 июня, однако туристы сорвались, когда проходили перевал.
Вертолет МЧС вылетел им на помощь.
О том, что четверо туристов пропали в районе Софийских озер, сообщалось 18 июня. Все они были зарегистрированы.