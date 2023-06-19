Минобороны РФ сообщило об активных наступательных действиях ВСУ на двух направлениях
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение минувших суток предпринимали наиболее активные попытки наступательных действий на южнодонецком и донецком направлениях. Об этом 19 июня сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На донецком направлении российские военные успешно отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка.
«В ходе боев потери ВСУ составили более 340 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б», — уточнил Конашенков.
Кроме того, в районе села Ивановское Донецкой Народной Республики (ДНР) удалось уничтожить склад боеприпасов 5-й штурмовой бригады ВСУ.
В свою очередь на южнодонецком направлении потери противника за сутки составили более 100 военных, сообщили представитель Минобороны РФ. Там же ВСУ лишились трех танков, 10 боевых машин пехоты, 14 боевых бронированных машин, четырех автомобилей, двух самоходных артиллерийский установок «Гвоздика», а также потеряли гаубицы Д-20, «Мста-Б» и Д-30.
Ранее 19 июня начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов сообщил, что в результате отражения четырех атак украинских боевиков, пытавшихся наступать на южнодонецком направлении, было уничтожено больше половины личного состава противника.
18 июня Конашенков сообщил, что ВС РФ отразили за сутки восемь атак ВСУ. В ходе боев было уничтожено до 210 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер, реактивная система залпового огня «Град» и склад боеприпасов.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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