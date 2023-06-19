Тело мужчины с огнестрельным ранением нашли в квартире в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге найдено тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщил источник «Известий»
Источник сообщил, что 18 июня тело мужчины с простреленной головой в многоквартирном доме на улице Гатчинской обнаружил сосед погибшего.
«Сосед обнаружил тело 43-летнего мужчины вечером 18 июня, после чего позвонил в полицию», — рассказал собеседник.
Также известно, что тело мужчины отправили в морг для установления причины смерти, и что в 2016 году погибший был осужден по статье «Нанесение побоев».
Ранее, 29 мая, на северо-западе Москвы было найдено тело мужчины с огнестрельным ранением. Погибшего нашла бывшая супруга в жилом доме на 3-й Хорошевской улице.