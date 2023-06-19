В Крыму внедорожник с запорожским чиновником Епифановым врезался в ограждение и загорелся
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- В Крыму внедорожник с запорожским чиновником Епифановым врезался в ограждение и загорелся
В Республике Крым взорвался автомобиль, в котором находился помощник вице-премьера Запорожской области Владимир Епифанов, чиновник пострадал, сообщил источник «Известий» 19 июня.
По его информации, машина влетела в отбойник и загорелась, после чего произошел хлопок газового оборудования, установленного в автомобиле.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, в свою очередь, сообщил, что Епифанов находился непосредственно за рулем авто. В салоне также сидели его секретарь и охранник. Все трое получили сильные ожоги головы, туловища и рук (от 30 до 50%).
Как отметили в пресс-службе МВД по Республике Крым, по предварительным данным, автомобиль Toyota Land Cruiser, двигаясь по Евпаторийскому шоссе, допустил наезд на препятствие с последующим возгоранием газобаллонного оборудования, установленного на автомобиле.
Другие обстоятельства происшествия выясняются.
О трех пострадавших от взрыва газового баллона в автомобиле стало известно ранее 19 июня. Уточнялось, что все они доставлены в больницу Симферополя с ожогами разной степени.