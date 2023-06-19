ГИБДД Москвы составила социальный портрет типичного мотоциклиста-нарушителя

Мужчины в возрасте от 26 до 35 лет, которые водят мотоцикл, чаще всего становятся нарушителями ПДД, сообщает 19 июня Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы.

Согласно протоколам, составленным в период с января по май, мотоциклисты-нарушители, как правило, имеют среднее специальное или высшее образование и работают в непроизводственной сфере. Водительский стаж у среднестатистического нарушителя составляет более 10 лет.

Всего за пять месяцев текущего года в столице зарегистрировано 193 дорожно-транспортных происшествия с участием водителей, управляющих мототранспортом, в которых 195 человек получили травмы, еще восемь человек погибли. В каждом десятом ДТП мотоциклисты были без водительского удостоверения или соответствующей категории управления транспортным средством.

15 июня аналитики составили портрет среднестатистического владельца электрокара. По словам экспертов, среди пользователей электромобилей преобладает возрастная категория от 35 до 44 лет.