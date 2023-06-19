Восемь спортшкол отремонтируют в Ульяновске к новому учебному году
В Ульяновске к новому учебному году приведут в порядок восемь спортивных школ. В некоторых запланирован капитальный ремонт, в некоторых — косметический.
Как заявил замначальника городского управления физкультуры и спорта Алексей Артюхин, летом каждый год проводятся плановые ремонты в спортивных учреждениях. Для администрации важно, чтобы воспитанники занимались физкультурой и спортом в комфортных условиях.
В частности, в спортшколе № 6 отремонтируют зал для занятий единоборствами, а в спортшколе имени Разумовского заменят окна и выполнят косметический ремонт помещений. В спортшколе «Фаворит» должны частично отремонтировать фасад школы, в «Рингстаре» — установить новые окна.
Во всех учреждениях установят турникеты с ограждениями. В двух школах оборудуют антивандальные терминалы распознавания лиц и ладоней. Во все школы доставят дополнительные камеры видеонаблюдения, а в некоторых из них появятся металлодетекторы, уточняет ulpravda.ru.
Ранее, 15 июня, сообщалось, что в Мелекесском районе Ульяновской области в этом году планируется ремонт почти 19 км автомобильных дорог.