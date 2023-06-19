Подведены итоги Всероссийской киберспортивной студенческой лиги
Подведены итоги Всероссийской киберспортивной студенческой лиги, финальный этап которого проходил в Нижнем Новгороде 17 и 18 июня. Определились победители в пяти видах программы: Clash Royale, Starcraft II, Hearthstone, Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2.
Призовой фонд турнира в этом году составил 3 миллиона рублей. Соревнование собрало 9 589 спортсменов из 62 регионов страны. Всего Нижегородскую ярмарку посетили 1894 зрителя. Помимо зрелищных матчей, гостей ждала фриплей-зона с консолями PlayStation 5, шлемы виртуальной реальности, Just Dance, а также музей ретро-техники.
Места по итогам двух дней финальных игр распределились следующим образом:
I место — МИРЭА
II место — УрФУ
III место — МЭИ
Напомним, седьмой сезон Студенческой лиги включен в проект «Всероссийские молодежные киберспортивные игры», который проходит с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов и при поддержке Министерства спорта РФ, ФЦПСР, Министерства просвещения РФ и Министерства образования РФ. Генеральный партнер соревнований: Госкорпорация «Росатом».
Запись трансляции финальных дней доступна в социальных сетях ФКС России в VK, VK Play и «Одноклассники». Также следить за ходом турнира можно в Telegram-канале Федерации.
В Нижнем Новгороде мероприятие состоялось при поддержке правительства Нижегородской области.