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Подведены итоги Всероссийской киберспортивной студенческой лиги

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Фото: ФКС России
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Подведены итоги Всероссийской киберспортивной студенческой лиги, финальный этап которого проходил в Нижнем Новгороде 17 и 18 июня. Определились победители в пяти видах программы: Clash Royale, Starcraft II, Hearthstone, Counter-Strike: Global Offensive и Dota 2.

Призовой фонд турнира в этом году составил 3 миллиона рублей. Соревнование собрало 9 589 спортсменов из 62 регионов страны. Всего Нижегородскую ярмарку посетили 1894 зрителя. Помимо зрелищных матчей, гостей ждала фриплей-зона с консолями PlayStation 5, шлемы виртуальной реальности, Just Dance, а также музей ретро-техники.

Места по итогам двух дней финальных игр распределились следующим образом:

I место — МИРЭА

II место — УрФУ

III место — МЭИ

Напомним, седьмой сезон Студенческой лиги включен в проект «Всероссийские молодежные киберспортивные игры», который проходит с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов и при поддержке Министерства спорта РФ, ФЦПСР, Министерства просвещения РФ и Министерства образования РФ. Генеральный партнер соревнований: Госкорпорация «Росатом».

Запись трансляции финальных дней доступна в социальных сетях ФКС России в VK, VK Play и «Одноклассники». Также следить за ходом турнира можно в Telegram-канале Федерации.

В Нижнем Новгороде мероприятие состоялось при поддержке правительства Нижегородской области.

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