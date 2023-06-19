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В МГИМО оценили предложение «Альтернативы для Германии» по роспуску Евросоюза

Соколов: предложением о роспуске ЕС немецкая партия АдГ хочет заработать баллы на выборах
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Piero Nigro
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У правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) нет инструментов для того, чтобы влиять на общеевропейские процессы. Об этом 19 июня «Известиям» заявил научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

Ранее в этот день издание Welt сообщило, что «Альтернатива для Германии» выступила за роспуск Европейского союза и создание нового экономического сообщества, говорится в проекте программы партии перед выборами в Европейский парламент.

«Предложения партии «Альтернатива для Германии» по переформатированию еврозоны говорят о том, что партия по-прежнему придерживается позиций евроскептицизма и намерено по-прежнему опираться на довольно многочисленную группу евроскептиков среди своего электората, с тем чтобы упрочить позиции на выборах разных уровней, от муниципальных в Германии до выборов в Европарламент», — сказал Соколов.

И, безусловно, такая критичная позиция в отношении Европейского Союза как института позволит партии получить голоса своего традиционного избирателя, отметил политолог. Экономическая ситуация внутри ЕС располагает к тому, чтобы использовать настроение евроскептицизма как электоральный ресурс, объяснил собеседник «Известий».

«Ресурс, который, может быть, не позволит занять на выборах первое место и получить какой-то выдающийся результат, но по крайней мере позволит не растерять сторонников, пытаясь маневрировать в идейном пространстве», — заключил эксперт.

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7 июня стало известно, что Германский институт по правам человека пришел к выводу о «соблюдении всех необходимых условий» для запрета партии АдГ. Как сообщает Der Spiegel, институт, уполномоченный пресекать случаи нарушения прав человека, обвинил партию в активной и планомерной «реализации расистских и правоэкстремистских целей».

В ответ на это член палаты депутатов Берлина от партии АдГ Гуннар Линдеманн заявил «Известиям», что партия «Альтернатива для Германии» — успешная и имеет большой избирательный потенциал, поэтому правящая «Социал-демократическая партия Германии» начинает с ней бороться.

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