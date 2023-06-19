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В Москве проведут профилактику Вечного огня в преддверии Дня памяти и скорби

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Профилактику Вечного огня проведут в Москве в преддверии 22 июня — Дня памяти и скорби. Об этом заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил в понедельник, 19 июня.

«Сегодня в 18:00 начнется профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, она продлится примерно 40 минут», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

Священное пламя перенесут на время проведения работ с помощью специального факела на временную горелку, которая является точной уменьшенной копией основной.

По словам Бирюкова, каждый из трех запальников горелки мемориала тщательно проверят и при необходимости заменят платиновую спираль.

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Он рассказал, что священный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду зажгли впервые 8 мая 1967 года.

«Мемориал находится под постоянным контролем специалистов газового хозяйства, он оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя», — заключил заммэра.

В парке искусств «Музеон» и Александровском саду пройдут две акции, приуроченные ко Дню памяти и скорби. Участники почтут память всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы, сообщает телеканал «360».

В ночь с 21 на 22 июня на Крымской набережной зажгут 1418 свечей — ровно столько дней продолжалась Великая Отечественная война, сообщается на сайте kp.ru.

В начале мая ВЦИОМ провел опрос, который показал, что для 65% россиян День Победы является самым важным праздником. Такая тенденция наблюдается в России начиная с 2018 года.

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