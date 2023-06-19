Суд приговорил чемпиона России к двум годам колонии за избиение двух человек
Четырехкратного чемпиона России в беге на короткие дистанции Александра Хютте за избиение двух человек приговорили к двум годам колонии общего режима. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Александра Хютте, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — говорится в обращении.
Суд также взыскал с атлета в пользу потерпевшего 40 тыс. рублей материального ущерба и 450 тыс. рублей возмещения морального вреда. Отмечается, что атлет признал частичную вину.
Сообщается, что инцидент с участием бегуна произошел в конце мая. Хютте, на котором были надеты только трусы, напал в подъезде дома в Санкт-Петербурге на женщину, а через час несколько раз ударил в лифте мужчину. Пострадавшие были госпитализированы. Женщина была в удовлетворительном состоянии, а мужчина — в состоянии средней степени тяжести.
Ранее в сентябре 2021 года Хютте поймали на закладке наркотиков в Приморском районе Петербурга. 32-летнего легкоатлета в неадекватном состоянии остановили для проверки документов. Спортсмен не мог четко выговаривать слова, у полицейских возникли подозрения, что он употреблял запрещенные вещества.