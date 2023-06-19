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Врач раскрыла способ минимизации растяжек на теле

Врач-дерматовенеролог Филева: полностью избавиться от растяжек невозможно
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Фото: Global Look Press/dpa/Robert Michael
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Растяжки не вредят здоровью, но выделяются на коже, поэтому многие стремятся от них избавиться. Сделать это практически невозможно, однако есть способы минимизации таких рубцов, рассказала врач-дерматовенеролог лаборатории «Гемотест» Александра Филева «Газете.Ru» 19 июня.

Она объяснила, что растяжки появляются при нарушении синтеза коллагена и эластина в коже. Когда эти белки находятся в дефиците, кожа истончается, возникшую полость заполняет соединительная ткань.

По ее словам, полностью избавиться от растяжек практически невозможно, поскольку участки соединительной ткани не вернутся в исходное состояние. Домашние процедуры помогут лишь улучшить состояние кожи, но в первую очередь это результат гормонального дисбаланса.

«Производители косметических средств выпускают множество кремов и лосьонов, с помощью которых обещают избавить от растяжек. Однако это не более чем маркетинговый ход», — отметила Филева.

Врач отмечает, что есть способы снижения риска их возникновения. Для этого нужно потреблять продукты с витаминами А, Е и С, которые стимулируют выработку коллагена. Также она рекомендует снизить количество сахара, пить достаточное количество воды и пользоваться увлажняющими кремами.

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Ранее, 14 июня, дерматовенеролог Жовтан рассказала, что до 14 лет не стоит делать чистку лица. Подросткам разрешен только уход за лицом, назначенный врачом-дерматологом или косметологом. По достижении этого возраста допустимы гигиенические чистки, если их назначил специалист, отметила она.

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