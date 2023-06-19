Врач раскрыла способ минимизации растяжек на теле

Растяжки не вредят здоровью, но выделяются на коже, поэтому многие стремятся от них избавиться. Сделать это практически невозможно, однако есть способы минимизации таких рубцов, рассказала врач-дерматовенеролог лаборатории «Гемотест» Александра Филева «Газете.Ru» 19 июня.

Она объяснила, что растяжки появляются при нарушении синтеза коллагена и эластина в коже. Когда эти белки находятся в дефиците, кожа истончается, возникшую полость заполняет соединительная ткань.

По ее словам, полностью избавиться от растяжек практически невозможно, поскольку участки соединительной ткани не вернутся в исходное состояние. Домашние процедуры помогут лишь улучшить состояние кожи, но в первую очередь это результат гормонального дисбаланса.

«Производители косметических средств выпускают множество кремов и лосьонов, с помощью которых обещают избавить от растяжек. Однако это не более чем маркетинговый ход», — отметила Филева.

Врач отмечает, что есть способы снижения риска их возникновения. Для этого нужно потреблять продукты с витаминами А, Е и С, которые стимулируют выработку коллагена. Также она рекомендует снизить количество сахара, пить достаточное количество воды и пользоваться увлажняющими кремами.

Ранее, 14 июня, дерматовенеролог Жовтан рассказала, что до 14 лет не стоит делать чистку лица. Подросткам разрешен только уход за лицом, назначенный врачом-дерматологом или косметологом. По достижении этого возраста допустимы гигиенические чистки, если их назначил специалист, отметила она.